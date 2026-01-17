Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также После сильного удара по энергетике: какая ситуация со светом в Харькове

Что известно о взрыве в Харькове?

В 2:08 мэр Харькова сообщил, что в городе произошел взрыв, происхождение которого пока неизвестно.

В результате взрыва неизвестного происхождения, есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем,

– написал Терехов.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Где еще были слышны взрывы?