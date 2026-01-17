Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Что известно о взрыве в Харькове?
В 2:08 мэр Харькова сообщил, что в городе произошел взрыв, происхождение которого пока неизвестно.
В результате взрыва неизвестного происхождения, есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем,
– написал Терехов.
Где еще были слышны взрывы?
В ночь на 17 января в результате российской атаки взрывы слышали в Киеве. Перед этим Воздушные силы предупредили украинцев о движении БпЛА с севера на город.
Также 15 января под ударом оказался Львов. Там БпЛА упал на детскую площадку возле памятника Бандере, задев тракториста взрывной волной. Из-за атаки во Львове повреждена церковь Ольги и Елизаветы и выбиты окна в домах.
В тот же день в Харькове и Сумах прогремели взрывы после предупреждения об угрозе ударных беспилотников. Местные власти в Харькове подтвердили удары по пригороду, но сообщений о пострадавших не поступало.