Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про вибух у Харкові?

О 2:08 мер Харкова повідомив, що в місті стався вибух, походження якого наразі невідоме.

У результаті вибуху невідомого походження, маємо загиблих та постраждалих у багатоповерхівці Салтівського району. Деталі зʼясовуємо,

– написав Терехов.

Де ще було чутно вибухи?