Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Дивіться також Після сильного удару по енергетиці: яка ситуація зі світлом у Харкові
Що відомо про вибух у Харкові?
О 2:08 мер Харкова повідомив, що в місті стався вибух, походження якого наразі невідоме.
У результаті вибуху невідомого походження, маємо загиблих та постраждалих у багатоповерхівці Салтівського району. Деталі зʼясовуємо,
– написав Терехов.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де ще було чутно вибухи?
У ніч на 17 січня внаслідок російської атаки вибухи чули в Києві. Перед цим Повітряні сили попередили українців про рух БпЛА з півночі на місто.
Також 15 січня під ударом опинився Львів. Там БпЛА впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері, зачепивши тракториста вибуховою хвилею. Через атаку у Львові пошкоджено церкву Ольги та Єлизавети та вибиті вікна в будинках.
Того ж дня в Харкові та Сумах пролунали вибухи після попередження про загрозу ударних безпілотників. Місцева влада у Харкові підтвердила удари по передмістю, але повідомлень про постраждалих не надходило.