В Харькове прозвучала серия взрывов
- Вечером 7 ноября в Харькове произошло несколько взрывов после предупреждения о ракетной опасности.
- Вероятно, россияне атаковали баллистическими ракетами С-300.
Поздно вечером 7 ноября в Харькове прогремела серия взрывов. Перед этим предупреждали о ракетной опасности.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
Важно По всей Украине воздушная тревога: враг атакует "Кинжалами", "Калибрами" и "Шахедами"
Что известно о взрывах в Харькове?
Поздно вечером 7 ноября Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", а также ракеты различных типов.
Около 23:55 в Харькове слышали серию мощных взрывов. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о пусках ракет в направлении Харьковщины. По данным телеграм-каналов, вероятно, россияне атаковали Харьковскую область баллистическими ракетами С-300.
Вероятно, взрывы прогремели за пределами города. Однако пока местные власти не комментировали ситуацию.
Информация о разрушениях, повреждениях или пострадавших не поступала.
К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.
Какие области еще были под атакой?
Вечером 7 ноября оккупанты запустили ударные БПЛА. Они атаковали Одесскую область. Как сообщил Олег Кипер, враг снова цинично ударил по критической инфраструктуре Одесской области. Несмотря на эффективную работу сил ПВО, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры южной области. Информация о погибших и пострадавших, к счастью, не поступала.
Впоследствии враг запустил ракеты и тревога охватила все области. В частности, россияне запустили аэробаллистические ракеты в Киевскую область. В области прогремели взрывы.
Также взрывы раздавались в Днепре и на Полтавщине. Пока никакие детали о последствиях атаки неизвестны.