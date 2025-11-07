В Харькове прозвучала серия взрывов

Поздно вечером 7 ноября в Харькове прогремела серия взрывов. Перед этим предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Важно По всей Украине воздушная тревога: враг атакует "Кинжалами", "Калибрами" и "Шахедами"

Что известно о взрывах в Харькове?

Поздно вечером 7 ноября Россия запустила по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", а также ракеты различных типов.

Около 23:55 в Харькове слышали серию мощных взрывов. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о пусках ракет в направлении Харьковщины. По данным телеграм-каналов, вероятно, россияне атаковали Харьковскую область баллистическими ракетами С-300.

Вероятно, взрывы прогремели за пределами города. Однако пока местные власти не комментировали ситуацию.

Информация о разрушениях, повреждениях или пострадавших не поступала.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграме.

Какие области еще были под атакой?