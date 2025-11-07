У Харкові прогриміла серія вибухів

Пізно ввечері 7 листопада у Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи у Харкові?

Пізно ввечері 7 листопада Росія запустила по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракети різних типів.

Близько 23:55 у Харкові чули серію потужних вибухів. Перед цим моніторингові канали попереджали про пуски ракет у напрямку Харківщини.

Ймовірно, вибухи пролунали за межами міста. Однак наразі місцева влада не коментувала ситуацію.

Інформація про руйнування, пошкодження чи постраждалих не надходила.