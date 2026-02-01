В Харькове прогремела серия взрывов
- Вечером в Харькове раздалась серия взрывов.
- Причина – пока неизвестна.
Россияне ударили по Харькову. В городе было слышно несколько взрывов.
В 18.18 для Харьковского района была объявлена воздушная тревога, передает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.
Смотрите также Россия уже не впервые ударила по ней: в Харькове более суток тушат пожар на фабрике Philip Morris
Что известно о взрывах в Харькове?
Около 18.28 в городе прогремела серия взрывов. Пока неизвестно, что именно стало причиной.
Ранее по региону объявляли опасность в связи с угрозой баллистики с территории Курской области. Впрочем, она прошла еще час назад.
Напомним, что днем враг уже бил по городу дронами. Так, незадолго до часу дня вражеский БПЛА "Молния" упал возле многоквартирного жилого дома в Немышлянском районе. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Еще один беспилотник врезался в дерево в Шевченковском районе. В многоэтажном доме рядом и в школе выбиты окна.
Каковы последствия последних ударов России по Украине?
- В Днепропетровской области враг атаковал дроном рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены. Известно о 15 погибших шахтерах. По предварительной информации, также 7 шахтеров ранены.
- Днем российские ударные БПЛА атаковали роддом в Запорожье. 3 женщины получили травмы. Загорелось на 2 этаже в приемной гинекологического отделения. Спасатели ликвидировали возгорание.
- Два человека погибли в результате ночной атаки в Днепре. Разрушен частный жилой дом, возник пожар. На месте происшествия спасатели обнаружили тело мужчины и женщины. Также повреждены частные жилые дома и легковой автомобиль.