В 18.18 для Харьковского района была объявлена ​​воздушная тревога, передает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы.

Что известно о взрывах в Харькове?

Около 18.28 в городе прогремела серия взрывов. Пока неизвестно, что именно стало причиной.

Ранее по региону объявляли опасность в связи с угрозой баллистики с территории Курской области. Впрочем, она прошла еще час назад.

Напомним, что днем ​​враг уже бил по городу дронами. Так, незадолго до часу дня вражеский БПЛА "Молния" упал возле многоквартирного жилого дома в Немышлянском районе. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Еще один беспилотник врезался в дерево в Шевченковском районе. В многоэтажном доме рядом и в школе выбиты окна.

