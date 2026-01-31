Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что более суток украинские спасатели продолжают ликвидировать пожар на предприятии, которое расположено в селе Докучаевское Харьковской области. Оккупанты разрушили несколько зданий иностранной фабрики, которая приостановила работу после полномасштабного вторжения, из-за факторов безопасности.
Какие последствия удара по фабрике Philip Morris?
Атака России по предприятию – это в очередной раз проявление терроризма, ведь оно не работало с 2022 года.
Там было всего несколько человек, которые просматривали за зданиями. К счастью они не пострадали, потому что находились в укрытиях. Но объем повреждений большой – огонь охватил 5 тысяч квадратных метров,
– сказала Анна Черненко.
Украинские спасатели работают более суток, чтобы справиться с пожаром. Кроме того,, в Украине сейчас снова значительно похолодало. Это серьезно усложняет работу.
Корреспондентка добавила, что это не первый удар России по предприятию. Оккупанты весной 2022 года уже били по территории табачной фабрики. Тогда пострадал админкорпус, теперь – складские здания.
Россия атакует Харьков: последние новости
Россияне в ночь на 24 января 2026 года использовали для атаки по Харькову примерно 25 ударных беспилотников. В результате этого повреждены квартиры и частные дома людей. Есть травмированные лица.
Россия 25 января снова атаковала Харьков и область. Повреждена гражданская инфраструктура. Для ударов враг использует дроны. К счастью, на этот раз пожаров не было зафиксировано.
Оккупанты вечером 27 января обстреляли пассажирский поезд в Харьковской области. Для этого россияне использовали 3 ударные беспилотники. Пострадало несколько человек.