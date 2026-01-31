Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что более суток украинские спасатели продолжают ликвидировать пожар на предприятии, которое расположено в селе Докучаевское Харьковской области. Оккупанты разрушили несколько зданий иностранной фабрики, которая приостановила работу после полномасштабного вторжения, из-за факторов безопасности.

Какие последствия удара по фабрике Philip Morris?

Атака России по предприятию – это в очередной раз проявление терроризма, ведь оно не работало с 2022 года.

Там было всего несколько человек, которые просматривали за зданиями. К счастью они не пострадали, потому что находились в укрытиях. Но объем повреждений большой – огонь охватил 5 тысяч квадратных метров,

– сказала Анна Черненко.

Украинские спасатели работают более суток, чтобы справиться с пожаром. Кроме того,, в Украине сейчас снова значительно похолодало. Это серьезно усложняет работу.

Корреспондентка добавила, что это не первый удар России по предприятию. Оккупанты весной 2022 года уже били по территории табачной фабрики. Тогда пострадал админкорпус, теперь – складские здания.

