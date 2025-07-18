Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что в ЦНАПе для ВПО доступен ряд услуг для переселенцев – в частности, по образованию, пенсий, выплат и разъяснения программ государственной помощи. Центр расположен в центре Харькова – на Гимназической набережной, 22.

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Какую помощь ВПЛ могут получить в ЦНАПе

По данным Харьковского городского совета, в городе проживают 206 тысяч переселенцев. Это люди, которые не хотят уезжать далеко от своих домов в области и надеются вскоре вернуться домой.

"Сюда могут обратиться все, кто вынужденно покинул свои дома. Здесь работает команда квалифицированных, специально подготовленных администраторов. Сюда можно обратиться для решения любого вопроса. Администраторы не только предоставляют услуги, но и в дальнейшем сопровождают до полного решения вопроса", – рассказала директор Департамента административных услуг Харьковского городского совета Виктория Китайгородская.

Также в центре есть специалисты Пенсионного фонда Украины и Государственной налоговой службы, а также представители службы занятости, которые помогают с поиском работы или получением нового образования, чтобы в дальнейшем легче устроиться на работу.

Центр также предоставляет консультации по пенсионному обеспечению, государственных выплат и гуманитарной помощи. Чаще всего переселенцы обращаются с запросами о компенсации за поврежденное жилье.

После каждого обстрела, в случае повреждения жилых кварталов, на место выезжает мобильный ЦПАУ. Информацию о его работе могут сообщить устно или через бумажные объявления. Также она публикуется в телеграм-канале городского совета.

Благодаря этому переселенцы могут получить всю необходимую помощь непосредственно на месте.