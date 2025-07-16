В городе прогремели мощные взрывы. В результате атаки, как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, зафиксированы повреждения. Также из-за российских ударов есть пострадавший.

К теме Одни из крупнейших атак на Винницу и Кривой Рог: все, что известно о ночном ударе "Шахедами"

Какие цели для ударов выбирают россияне на Харьковщине?

Вечером 15 июля в Харькове, начиная с 23:10 в течение 14 минут прозвучало 16 взрывов из-за ударов дронами. Еще несколько БПЛА украинским силам удалось сбить.

Жители Киевского и соседних районов города рассказали, что такого громкого вечера давно не было: раздавался взрыв за взрывом, было очень страшно.

Особенно тяжело, когда россияне запускают беспилотники с нескольких сторон, и они все слетаются в одну точку или разлетаются и возвращаются. При этом они непрерывно гудят, а ПВО пытается сбить их в воздухе, чтобы не допустить попадания,

– объяснила корреспондентка.

Не все дроны удается ликвидировать, поэтому и на этот раз было попадания в гражданское предприятие, в результате которого возник пожар, а также удар пришелся в землю. Всю ночь на местах попадания работали спасатели.

В результате атаки 15 июля есть пострадавший 54-летний мужчина.

По итогам атаки, длившейся вечером и ночью, россияне в начале этой недели выпустили по Харькову уже половину количества "Шахедов", которые они использовали в течение всей прошлой недели. Речь идет о 25 дронах,

– отметила она.

На прошлой неделе враг совершал по две атаки за утро, осуществлял ракетные атаки по области. Также россияне выпустили два КАБа по Харькову, хотя они в последнее время не часто их применяют. Ими они попали по производству, что не работало. Поэтому логики в ударах оккупантов нет.

По итогам атак на прошлой неделе одна женщина, к сожалению, погибла, кроме того, пострадало 86 человек.

Также за минувшие сутки попали под российский обстрел десяток населенных пунктов в Харьковской области. К сожалению, есть двое убитых из-за атаки в поселке Приколотном. Там полностью сгорели два частных дома из-за атаки дронами.

Также тяжелая ситуация в Купянске, где в результате российской атаки погиб мужчина 69 лет.

Город очень разрушен, однако в нем продолжают жить более 1200 человек. Всех их призывают выезжать, потому что находиться в городе становится все сложнее,

– подчеркнула Анна Черненко.

Также в последнее время россияне чуть ли не ежедневно атакуют сельскохозяйственные угодья. В частности, в ночь на 15 июля спасателям пришлось приложить много усилий, чтобы потушить поля пшеницы, пылающие из-за вражеского удара.

К сожалению, такие хозяйства являются сезонной целью оккупантов на Изюмщине, Купянщине, в Шевченково, где Россия прицельно атакует фермеров, которые уже начали собирать урожай пшеницы.

Напомним, что днем 14 июля противник нанес удар по Шевченковскому району Харькова, использовав беспилотник "Молния".