В місті пролунали потужні вибухи. Внаслідок атаки, як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зафіксовані ушкодження. Також через російські удари є постраждалий.

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Які цілі для ударів обирають росіяни на Харківщині?

Увечері 15 липня в Харкові, починаючи з 23:10 впродовж 14 хвилин пролунало 16 вибухів через удари дронами. Ще кілька БпЛА українським силам вдалося збити.

Мешканці Київського та сусідніх районів міста розповіли, що такого гучного вечора давно не було: лунав вибух за вибухом, було дуже страшно.

Особливо важко, коли росіяни запускають безпілотники з кількох сторін, і вони всі злітаються в одну точку або розлітаються та повертаються. При цьому вони безперервно гудять, а ППО намагається збити їх у повітрі, щоб не допустити влучання,

– пояснила кореспондентка.

Не всі дрони вдається ліквідувати, тому і цього разу було влучання у цивільне підприємство, внаслідок якого виникла пожежа, а також удар стався у землю. Всю ніч на місцях влучання працювали рятувальники.

Внаслідок атаки 15 липня є постраждалий 54-річний чоловік.

За підсумками атаки, що тривала ввечері та вночі, росіяни на початку цього тижня випустили по Харкову вже половину кількості "Шахедів", які вони використали впродовж усього минулого тижня. Йдеться про 25 дронів,

– зазначила вона.

На минулому тижні ворог здійснював по дві атаки за ранок, здійснював ракетні атаки по області. Також росіяни випустили два КАБи по Харкову, хоча вони останнім часом не часто їх застосовують. Ними вони влучили по виробництву, що не працювало. Тому логіки в ударах окупантів немає.

За підсумками атак минулого тижня одна жінка, на жаль, загинула, крім того, постраждало 86 людей.

Також за минулу добу потрапили під російський обстріл десяток населених пунктів у Харківській області. На жаль, є двоє вбитих через атаку селищі Приколотному. Там повністю згоріли два приватні будинки через атаку дронами.

Також важка ситуація у Куп'янську, де внаслідок російської атаки загинув чоловік 69 років.

Місто дуже зруйновано, проте у ньому продовжують жити понад 1200 людей. Всіх їх закликають виїжджати, тому що перебувати в місті стає все складніше,

– підкреслила Анна Черненко.

Також останнім часом росіяни ледь не щодня атакують сільськогосподарські угіддя. Зокрема, у ніч на 15 липня рятувальникам довелося прикласти багато зусиль, щоб загасити поля пшениці, що палали через ворожий удар.

На жаль, такі господарства є сезонною ціллю окупантів на Ізюмщини, Куп'янщини, у Шевченкового, де Росія прицільно атакує фермерів, які вже почали збирати урожай пшениці.

Нагадаємо, що удень 14 липня противник завдав удару по Шевченківському району Харкова, використавши безпілотник "Молнія".