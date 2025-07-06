Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про обстріли Куп'янська 6 липня

Прокурори розповіли, що 6 липня близько 14:20 російський FPV-дрон вдарив по місту Куп'янськ. Пошкоджено домоволодіння, 73-річна жінка зазнала вибухового поранення.

Близько 17:10 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. У чоловіка 56 років – гострий шок. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок,

– розповіли правоохоронці.

Уже о 20:40 російська армія повторно вдарила по місту. Внаслідок цього загорівся приватний житловий будинок.

"67-річна жінка зазнала вибухового поранення та акубаротравми – потерпілу госпіталізували до лікарні. Уточнюється, який саме вид озброєння застосував ворог", – зазначили у прокуратурі.

Куп'янськ тричі за день обстріляли росіяни / Фото Харківської обласної прокуратури

За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

До слова, росіяни також масовано атакували Битицький старостинський округ на Сумщині. Внаслідок цього загинули цивільні люди, є поранені.