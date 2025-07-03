Про це 24 Каналу розповів керівник структурного підрозділу Головного відділу БАС "Фенікс" ДПСУ Дмитро "Пацифіст" Медяков, зауваживши, що упродовж останнього часу ворог активізувався на Куп'янському напрямку. Сили оборони кожного дня відбивають атаки ворога на цій ділянці фронту.

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Що відомо про бої на Куп'янщині

Як наголосив військовий, переважно окупанти атакують малими тактичними групами до шести осіб. Також вони почали активніше використовувати різні мотоцикли та квадроцикли. Ворог працює як FPV-дронами на оптоволокні, так і звичайними з аналоговою передачею сигналу.

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Також росіяни все менше використовують різну бронетехніку. Тут добре відпрацювали українські дрони.

Ворог атакує саме малими штурмовими групами, бо має брак бронетехніки. Тут сильно повпливали наші безпілотники. Також вдається знищувати ворога дронами ще до підходу до наших піхотних позицій,

– розповів військовий.

Додамо, приєднуйтеся до збору для підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс". Військові збирають на засоби РЕБ, які дозволяють вберегтися від ворожих дронів. Приєднатися можна за посиланням https://send.monobank.ua/jar/7TbeLQ1ECm або за QR-кодом.

Додамо, військові з підрозділу "Фенікс" вже завдали втрат ворогу на суму в 1 мільярд доларів. Зокрема вдалося знищити кілька російських "Сонцепьоків".