ISW показав також оновлені карти усіх напрямків. Їх та основні висновки американських аналітиків публікує 24 Канал.
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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 3 липня
- Бої в Курській області продовжилися 2 липня, змін не зафіксовано. Водночас українські війська просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відео ще від 29 червня свідчать, що вони пройшли на захід від Андріївки, це на північ від Сум.
- Російські війська просунулися на півночі Харківської області. Відео, опубліковані ще 25 червня, показують їх у західній частині Вовчанська, що на північний схід від Харкова.
- На Куп'янському напрямку окупанти підтвердженого прогресу не досягли. Так само біля Лимана, Борової, на Сіверському напрямку та біля Часового Яру.
Як змінилася лінія фронту за 2 липня / Карти ISW
- На Торецькому напрямку росіяни просунулися. Геолокаційні відеозаписи від 2 липня свідчать, що вони незначно пройшли на північ від Торецька.
- На Покровському напрямку змін не фіксували, але окупанти просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 1 липня свідчать, що вони пройшли на схід від Піддубного, це на південь від Новопавлівки.
- На напрямку Великої Новосілки, біля Гуляйполя, на заході Запорізької області біля Оріхова та Кам'янського атаки ворога тривали, але до успіхів не призвели. Про наземну активність на Херсонському напрямку 2 липня інформації не було.
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Підсумовуючи, ISW зазначив, що:
- Українські війська просунулися на півночі Сумської області (але тут мовиться ще про зміни на ділянці, які відбулися наприкінці червня).
- Водночас російські війська просунулися на півночі Харківської області (також судячи з червневих геолокаційних відео) та поблизу Торецька й Новопавлівки (саме ці зміни сталися на початку липня).
У попередньому звіті Інститут вивчення війни писав, що українські війська просунулися в районі Покровська. Російські ж пройшли в районі Торецька та Новопавлівки.