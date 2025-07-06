Усі вони постраждали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про інцидент

Автомобіль з чоловіками, які планували порибалити, підірвався на міні дорогою до населеного пункту Тернова Харківського району.

Унаслідок вибуху поранено 75-річного водія та 68-річного пасажира. Ще один пасажир, 52-річний чоловік, зазнав гострої стресової реакції.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Нагадаємо, увечері 5 липня ворожий FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у селі Одноробівка Богодухівського району Харківської області. Унаслідок ворожого удару загинув 8-річний хлопчик, його 4-річного брата з важкими пораненнями госпіталізували. У матері дітей діагностовано гостру стресову реакцію, а чоловік, що був за кермом, наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні.