Це сталося в селі Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району. Деталі повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку

Унаслідок ворожого удару загинув 8-річний хлопчик, його 4-річного брата з важкими пораненнями госпіталізували до лікарні.

У матері дітей діагностовано гостру стресову реакцію. Чоловік, що був за кермом, наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні.

До слова, за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Дані передадуть до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко визначив роботу в цьому напрямі як один із ключових пріоритетів органів прокуратури.

Нагадаємо, 28 червня російський дрон атакував автобус гуманітарної місії "Проліска" на Дніпропетровщині. Той прямував забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошена примусова евакуація.