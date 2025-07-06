Все они пострадали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Смотрите также Спасатели попали под повторную атаку: детали ночной атаки БпЛА по Харькову

Что известно об инциденте

Автомобиль с мужчинами, которые планировали порыбачить, подорвался на мине по дороге к населенному пункту Терновая Харьковского района.

В результате взрыва ранены 75-летний водитель и 68-летний пассажир. Еще один пассажир, 52-летний мужчина, получил острую стрессовую реакцию.

Под процессуальным руководством Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Напомним, вечером 5 июля вражеский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Одноробовка Богодуховского района Харьковской области. В результате вражеского удара погиб 8-летний мальчик, его 4-летнего брата с тяжелыми ранениями госпитализировали. У матери детей диагностирована острая стрессовая реакция, а мужчина, который был за рулем, сейчас находится в состоянии средней тяжести в больнице.