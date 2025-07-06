Харьков ночью подвергся двум сериям атак беспилотников. Восемь "Герани-2" атаковали город. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко. Одно из попаданий пришлось на асфальт, а все дома рядом были повреждены – выбиты окна и перебиты коммуникации.

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В Харькове оказывают помощь пострадавшим

Сейчас идет проверка и восстановление поврежденного. На местах работают коммунальные службы, волонтерские организации и благотворительные фонды, которые, в частности, кормят людей, оказывают психологическую поддержку и материальную помощь, в частности – закрывают разбитые окна.

"Где-то около часа ночи мы услышали первый взрыв, потом произошло еще несколько взрывов, после чего был почти получасовой перерыв. Около двух ночи началась вторая атака. Ликвидируя одно из возгораний, наши спасатели попали под повторную атаку. Они среагировали вовремя – перешли в укрытие. Однако техника повреждена. Надеюсь, что ее удастся восстановить, ведь она работает круглосуточно, так же как и наши команды спасателей", – рассказала Анна Черненко.

Два человека обратились к медикам – женщина со стрессом и родители маленького двухлетнего ребенка, который также пережил сильный стресс. Сейчас на местах ликвидируют последствия ударов. Некоторые районы подвергаются ударам беспилотниками довольно часто, тогда как другие пострадали впервые за полтора-два года.

Спали безопасной ночью, пока не пришел сюда "мир". Удар был такой силы, что на противоположной стороне у меня пооткрывались окна. Слава Богу, в моей квартире – ведь я на низком этаже – ничего не выбито. Стресс был очень сильный, очень страшно,

– рассказала жительница поврежденного обстрелом дома Анна.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по Харькову зафиксировали 8 прилетов дронов-камикадзе "Шахед": 7 – в Шевченковском районе и 1 – в Новобаварском. Из-за этих двух серий атак было выбито более трех сотен окон и повреждено около двух десятков зданий. От попаданий выбиты окна также в одном из медицинских учреждений.

"Повреждены жилые дома, гражданские и спортивные объекты. Выбито очень много окон. Сейчас наше коммунальное предприятие работает над тем, чтобы как можно быстрее устранить все последствия, вызванные российским агрессором", – рассказал Игорь Терехов.

Россияне атаковали гражданское авто: погиб ребенок

В Золочевской общине из-за охоты FPV-дронов на гражданские машины в селе Одноробовка произошла трагедия: россияне направили в гражданское авто боевой дрон, когда в машине ехала семья. Во время атаки погиб 8-летний мальчик, пострадали 3-летний мальчик, 40-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Россияне проводят такую охоту с воздуха, даже если видно, что это гражданская машина, их это не останавливает. Они все равно видят в гражданских машинах цели. Отец ребенка ранен, мать находится в состоянии острого стресса. Еще один ребенок имеет серьезные ранения – поражения конечности и грудной клетки, она госпитализирована,

– рассказала Анна Черненко.

После прилетов в кварталах, прилегающих к местам попаданий, жителям советуют быть максимально осторожными из-за возможного наличия взрывоопасных предметов. Также службы призывают эвакуироваться из населенных пунктов, где объявлена эвакуация.

Враг становится все более коварным, осуществляя циничные атаки и не различая гражданские и военные цели.