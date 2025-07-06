Харків вночі зазнав двох серій атак безпілотників. Вісім "Герані-2" атакували місто. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Одне з влучань припало на асфальт, а всі будинки поруч були пошкоджені – вибиті вікна та перебиті комунікації.

Дивіться також Били по цивільній інфраструктурі, порту та ТЦК: усе про терор "Шахедами" 6 липня

У Харкові надають допомогу постраждалим

Наразі триває перевірка та відновлення пошкодженого. На місцях працюють комунальні служби, волонтерські організації та благодійні фонди, які, зокрема, годують людей, надають психологічну підтримку та матеріальну допомогу, зокрема – закривають розбиті вікна.

"Десь близько першої ночі ми почули перший вибух, потім сталося ще кілька вибухів, після чого була майже пів годинна перерва. Близько другої ночі почалася друга атака. Ліквідуючи одне із загорянь, наші рятувальники потрапили під повторну атаку. Вони зреагували вчасно – перейшли в укриття. Проте техніка пошкоджена. Сподіваюся, що її вдасться відновити, адже вона працює цілодобово, так само як і наші команди рятувальників", – розповіла Анна Черненко.

Двоє людей звернулися до медиків – жінка зі стресом та батьки маленької дворічної дитини, яка також пережила сильний стрес. Наразі на місцях ліквідовують наслідки ударів. Деякі райони зазнають ударів безпілотниками доволі часто, тоді як інші постраждали вперше за півтора-два роки.

Спали безпечної ночі, поки не прийшов сюди "мир". Удар був такої сили, що на протилежному боці у мене повідкривалися вікна. Слава Богу, у моїй квартирі – адже я на низькому поверсі – нічого не вибито. Стрес був дуже сильний, дуже страшно,

– розповіла мешканка пошкодженого обстрілом будинку Анна.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що по Харкову зафіксували 8 прильотів дронів-камікадзе "Шахед": 7 – у Шевченківському районі та 1 – у Новобаварському. Через ці дві серії атак було вибито понад три сотні вікон і пошкоджено близько двох десятків будівель. Від влучань вибиті вікна також в одному з медичних закладів.

"Пошкоджені житлові будинки, цивільні та спортивні об'єкти. Вибито дуже багато вікон. Наразі наше комунальне підприємство працює над тим, щоб якнайшвидше усунути всі наслідки, спричинені російським агресором", – розповів Ігор Терехов.

Росіяни атакували цивільне авто: загинула дитина

У Золочівській громаді через полювання FPV-дронів на цивільні автівки в селі Одноробівка сталася трагедія: росіяни скерували у цивільне авто бойовий дрон, коли в автівці їхала родина. Під час атаки загинув 8-річний хлопчик, постраждали 3-річний хлопчик, 40-річний чоловік і 37-річна жінка.

Росіяни проводять таке полювання з повітря, навіть якщо видно, що це цивільна автівка, їх це не зупиняє. Вони все одно бачать у цивільних машинах цілі. Батько дитини поранений, мати перебуває у стані гострого стресу. Ще одна дитина має серйозні поранення – ураження кінцівки та грудної клітини, вона госпіталізована,

– розповіла Анна Черненко.

Після прильотів у кварталах, прилеглих до місць влучань, жителям радять бути максимально обережними через можливу наявність вибухонебезпечних предметів. Також служби закликають евакуюватися з населених пунктів, де оголошено евакуацію.

Ворог стає дедалі підступнішим, здійснюючи цинічні атаки та не розрізняючи цивільні та військові цілі.