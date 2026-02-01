У Харкові пролунала серія вибухів

Росіяни вдарили по Харкову. У місті було чути кілька вибухів.

О 18:18 для Харківського району була оголошена повітряна тривога, передає 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.

Дивіться також Росія вже не вперше вдарила по ній: у Харкові понад добу гасять пожежу на фабриці Philip Morris

Що відомо про вибухи у Харкові?

Близько 18:28 у місті прогриміла серія вибухів. Наразі невідомо, що саме стало причиною.

Раніше для регіону оголошували небезпеку у зв'язку із загрозою балістики з території Курської області. Втім, вона минула ще годину тому.

Нагадаємо, що вдень ворог вже бив по місту дронами. Так, незадовго до першої години дня ворожий БпЛА "Молнія" впав біля багатоквартирного житлового будинку у Немишлянському районі. На щастя, минулося без постраждалих та руйнувань. Ще один безпілотник врізався у дерево у Шевченківському районі. У багатоповерховому будинку, що поряд, та у школі вибиті вікна.

Які наслідки останніх ударів Росії по Україні?