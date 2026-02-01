У Харкові пролунала серія вибухів
- Увечері в Харкові пролунала серія вибухів.
- Причина – наразі невідома.
Росіяни вдарили по Харкову. У місті було чути кілька вибухів.
О 18:18 для Харківського району була оголошена повітряна тривога, передає 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.
Що відомо про вибухи у Харкові?
Близько 18:28 у місті прогриміла серія вибухів. Наразі невідомо, що саме стало причиною.
Раніше для регіону оголошували небезпеку у зв'язку із загрозою балістики з території Курської області. Втім, вона минула ще годину тому.
Нагадаємо, що вдень ворог вже бив по місту дронами. Так, незадовго до першої години дня ворожий БпЛА "Молнія" впав біля багатоквартирного житлового будинку у Немишлянському районі. На щастя, минулося без постраждалих та руйнувань. Ще один безпілотник врізався у дерево у Шевченківському районі. У багатоповерховому будинку, що поряд, та у школі вибиті вікна.
Які наслідки останніх ударів Росії по Україні?
- На Дніпропетровщині ворог атакував дроном робочий автобус, що перевозив шахтарів з підприємства після зміни. Відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також 7 шахтарів поранено.
- Вдень російські ударні БпЛА атакували пологовий будинок у Запоріжжі. 3 жінки отримали травми. Зайнялося на 2 поверсі у приймальні гінекологічного відділення. Рятувальники ліквідували загоряння.
- Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки у Дніпрі. Зруйнований приватний житловий будинок, виникла пожежа. На місці події рятувальники виявили тіло чоловіка та жінки. Також пошкоджені приватні житлові будинки й легковий автомобіль.