В Харькове прогремели взрывы: Россия в третий раз за сутки атакует город
- В Харькове 13 октября вечером во время воздушной тревоги раздались взрывы в результате атаки российских дронов.
- Это уже третья атака на город за сутки, причем ранее была зафиксирована скоростная цель с севера в направлении Харькова.
Россияне снова атакуют Харьков беспилотниками. Жители сообщили о взрывах вечером 13 октября.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
Что известно об атаке на Харьков?
В Харькове во время воздушной тревоги прогремели взрывы вечером в понедельник, 13 октября. Перед этим оккупанты уже атаковали город днем.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг запустил дроны по городу.
Группа БпЛА на севере Харьковщины в юго-западном направлении,
– написали защитники.
Также ранее сообщали о скоростной цели на Харьковскую область. В 20:58 военные рассказали о российском дроне с севера в направлении города.
Российские обстрелы Харькова: что пишут об ударах по городу?
Напомним, что 13 октября россияне уже атаковали Харьков. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе авиационных ударов и пуски управляемых авиационных бомб в регионе.
Также враг терроризировал город в ночь на 13 октября. Российские беспилотники атаковали общежитие в Харькове, где жили переселенцы, повредив окна и крышу.
Городской голова Игорь Терехов отметил, что рядом нет никаких военных объектов, поэтому россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру. Впрочем, к счастью, обошлось без пострадавших.