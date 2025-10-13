У Харкові пролунали вибухи: Росія втретє за добу атакує місто
- У Харкові 13 жовтня ввечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи внаслідок атаки російських дронів.
- Це вже третя атака на місто за добу, причому раніше була зафіксована швидкісна ціль з півночі у напрямку Харкова.
Росіяни знову атакують Харків безпілотниками. Жителі повідомили про вибухи увечері 13 жовтня.
Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Що відомо про атаку на Харків?
У Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи ввечері у понеділок, 13 жовтня. Перед цим окупанти вже атакували місто вдень.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог запустив дрони по місту.
Група БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку,
– написали захисники.
Також раніше повідомляли про швидкісну ціль на Харківську область. О 20:58 військові розповіли про російський дрон з півночі у напрямку міста.
Російські обстріли Харкова: що пишуть про удари по місту?
Нагадаємо, що 13 жовтня росіяни вже атакували Харків. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу авіаційних ударів та пуски керованих авіаційних бомб в регіоні.
Також ворог тероризував місто у ніч проти 13 жовтня. Російські безпілотники атакували гуртожиток у Харкові, де жили переселенці, пошкодивши вікна та дах.
Міський голова Ігор Терехов наголосив, що поруч немає жодних військових об'єктів, тож росіяни цілились виключно у цивільну інфраструктуру. Втім, на щастя, обійшлося без постраждалих.