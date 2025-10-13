Росіяни знову атакують Харків безпілотниками. Жителі повідомили про вибухи увечері 13 жовтня.

Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про атаку на Харків?

У Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи ввечері у понеділок, 13 жовтня. Перед цим окупанти вже атакували місто вдень.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ворог запустив дрони по місту.

Група БпЛА на півночі Харківщини у південно-західному напрямку,

– написали захисники.

Також раніше повідомляли про швидкісну ціль на Харківську область. О 20:58 військові розповіли про російський дрон з півночі у напрямку міста.

