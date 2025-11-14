В Харькове слышали взрывы

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города. К вечеру серия взрывов прогремела в Харькове.

Около половины девятого вечера на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Появилась угроза баллистики с юга. Также военные сообщили о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией к востоку и северу Харьковщины, передает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Харькове?

В период с 20:43 по 20:45 в Харькове было слышно не менее трех взрывов. Вероятно, они прозвучали вне города.

Также можно предположить, что враг ударил КАБами.

Обратите внимание! Россия модернизировала управляемые авиабомбы, оборудовав их реактивными двигателями, что увеличило дальность до 200 километров.

Напомним, что в ночь на 14 ноября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину. Враг применил 430 дронов и 19 ракет. Подавляющее большинство ракет были баллистическими. Они, в отличие от крылатых, быстрее летять, их труднее перехватить.

Больше всего от ночной атаки пострадала Киевская область. Там произошло попадание и падение обломков вражеских снарядов в 28 локациях. В Киеве разрушены многоэтажки. В одной из них погибли шесть человек.

Что известно о последних обстрелах Харькова?