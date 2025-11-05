Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также КАБы несут смерть и разрушения: что это за оружие и почему долетают уже до Одесской и Полтавской областей

Как Россия модернизирует КАБы?

Теперь российские управляемые авиабомбы оборудованы реактивным двигателем. Это модернизация, которая увеличивает их дальность до 200 километров.

Неподтвержденные снимки авиабомбы, поразившей Полтавщину, показывают китайский турбореактивный двигатель, который можно купить на Alibaba примерно за 18 000 долларов.

Эта разработка появилась на фоне интенсификации Россией авиаударов по гражданской и энергетической инфраструктуре накануне зимы и на фоне провала дипломатических усилий США и союзников по завершению войны,

– пишут в издании.

В октябре региональные чиновники сообщили, что реактивная авиабомба под названием UMPB-5R поразила город и железнодорожный узел Лозовая на Харьковщине, пролетев рекордные 140 километров. Бомба взорвалась в жилом квартале, вызвав пожар, ранения шести человек и повреждения 11 домов.

В то же время реактивные бомбы, впервые попавшие в прошлом месяце в южные области Украины, были выпущены из самолетов, которые пролетали над Черным морем. Еще одна реактивная модель, которая, по сообщениям, используется, – Grom-E1, модернизированная версия снаряда Grom.

Дальность в 200 километров на практике ограничена тем, что авиабомбы запускают с самолетов, которые направляются глубоко на территорию, контролируемую Россией, чтобы избежать поражения украинскими ракетами или беспилотниками.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что летные характеристики такой бомбы можно примерно сравнить с характеристиками крылатой ракеты. Такие бомбы, по его словам, можно глушить радиоэлектронными средствами и сбивать зенитными ракетами. Но ПВО ограничены: Украина уже борется с массовыми волнами российских дронов и ракет, которые запускают почти ежедневно ночью и которые вызывают отключение электроэнергии в Киеве и других городах.

Что известно о российских ударах авиабомбами?