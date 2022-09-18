В Изюме обнаружили тело мужчины со связанными руками и отрезанной мошонкой
Источник:"Ґрати"
Под Изюмом на месте массового захоронения обнаружили тело мужчины со следами пыток. У него связаны руки и отрезана мошонка.
Тело гражданского мужчины в Изюме со следами пыток следствие эксгумировало 17 сентября. Судмедэксперт после визуального осмотра рассказал, что у жертвы были связаны руки за спиной и отрезана мошонка.
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Тело было в могиле с номером 91
Сообщалось, что личность мужчины и его возраст не установлены. Тело находилось в могиле с номером 91.
Мэр Изюма Валерий Марченко в эфире телемарафона рассказал, что эксгумация тел погибших в деоккупированном Изюме продлится еще почти две недели.
По его словам, похорон очень много, однако новых пока не нашли. Валерий Марченко добавил, что сейчас ищут другие места массовых захоронений.
В МВД Украины сообщили, что за два дня работы на месте массового захоронения в Изюме правоохранители эксгумировали 59 тел погибших. В общей сложности с места захоронения изъяты тела 42 погибших гражданских (16 мужчин, 26 женщин) и тела 17 военнослужащих.
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Что известно о зверствах россиян в Изюме
- 16 сентября правоохранители обнаружили 445 могил с крестами под городом Изюм, который ВСУ недавно деоккупировали от россиян. На месте трагедии в Изюме побывали журналисты, показавшие шокирующие кадры, как происходит эксгумация тел.
- Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что почти все эксгумированные имеют признаки насильственной смерти.
- Одно из тел, показанное корреспондентом "Радио Свобода", было со завязанными руками. По словам военных, это может свидетельствовать об убийстве пленников.
- О том, что россияне пытали людей и совершали зверства, рассказал президент Владимир Зеленский. По словам Зеленского, тело одного человека, которого оккупанты задушили веревкой, так с веревкой на шее и зарыли. Также президент рассказал, что обнаружены тела со сломанными руками и другими следами издевательств.
- Среди погребенных есть целые семьи. Пройдя по территории, журналист 24 канала нашла могилы двух погибших сестричек, которым было всего 6 и 9 лет.
- Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что количество погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию в Киевской области.
- Зверства россиян в Изюме осудили мировые лидеры, среди которых чиновники США, государств ЕС и других стран мира.