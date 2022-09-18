В Изюме обнаружили тело мужчины со связанными руками и отрезанной мошонкой

Под Изюмом на месте массового захоронения обнаружили тело мужчины со следами пыток. У него связаны руки и отрезана мошонка.

Тело гражданского мужчины в Изюме со следами пыток следствие эксгумировало 17 сентября. Судмедэксперт после визуального осмотра рассказал, что у жертвы были связаны руки за спиной и отрезана мошонка.

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Тело было в могиле с номером 91

Сообщалось, что личность мужчины и его возраст не установлены. Тело находилось в могиле с номером 91.

Мэр Изюма Валерий Марченко в эфире телемарафона рассказал, что эксгумация тел погибших в деоккупированном Изюме продлится еще почти две недели.

По его словам, похорон очень много, однако новых пока не нашли. Валерий Марченко добавил, что сейчас ищут другие места массовых захоронений.

В МВД Украины сообщили, что за два дня работы на месте массового захоронения в Изюме правоохранители эксгумировали 59 тел погибших. В общей сложности с места захоронения изъяты тела 42 погибших гражданских (16 мужчин, 26 женщин) и тела 17 военнослужащих.

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Что известно о зверствах россиян в Изюме

16 сентября правоохранители обнаружили 445 могил с крестами под городом Изюм, который ВСУ недавно деоккупировали от россиян. На месте трагедии в Изюме побывали журналисты, показавшие шокирующие кадры, как происходит эксгумация тел.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что почти все эксгумированные имеют признаки насильственной смерти.

Одно из тел, показанное корреспондентом "Радио Свобода", было со завязанными руками. По словам военных, это может свидетельствовать об убийстве пленников.

О том, что россияне пытали людей и совершали зверства, рассказал президент Владимир Зеленский. По словам Зеленского, тело одного человека, которого оккупанты задушили веревкой, так с веревкой на шее и зарыли. Также президент рассказал, что обнаружены тела со сломанными руками и другими следами издевательств.

Среди погребенных есть целые семьи. Пройдя по территории, журналист 24 канала нашла могилы двух погибших сестричек, которым было всего 6 и 9 лет.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что количество погибших в Изюме может превышать Бучанскую трагедию в Киевской области.

Зверства россиян в Изюме осудили мировые лидеры, среди которых чиновники США, государств ЕС и других стран мира.

Зеленский прокомментировал зверства россиян в Изюме: смотрите видео