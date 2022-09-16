Сотни крестов среди соснового леса

Через несколько дней после освобождения Изюма было найдено место массового захоронения людей. Среди леса обнаружили 445 индивидуальных могил и еще одну – братскую. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Она рассказала, что о страшном месте в лесу сообщили местные жители. Возле официального кладбища неподалеку от Изюма они увидели очень много крестов. Правоохранители сразу отправились туда.

На большинстве крестов написаны только цифры. Впрочем, на некоторых из них есть и другая информация – где-то имена, где-то фамилии, где-то даты рождения и смерти.

Среди погребенных есть целые семьи. Пройдя по территории, журналистка нашла могилы двух погибших сестричек. Им было всего 6 и 9 лет.

Картина ужасная. Описать ее невозможно. Можно только увидеть своими глазами, благодаря видео, и попытаться почувствовать ужас хотя бы тех, кто работает сейчас на месте,

– поделилась Анна Черненко.

Началась эксгумация

Сегодня, 16 сентября, началась эксгумация тел. Для этого из многих областей приехали эксперты, потому что сил только Харьковской области просто не хватило бы. Все необходимые процедуры необходимо провести очень быстро, чтобы все прошло законно. Поэтому несколько сотен эксгуматоров, криминалистов, следователей прокуратуры и полиции начали работу и должны ее выполнить через несколько дней.

С первой же могилы достали тело мужчины, похороненного без гроба. Его задушили. На шее у него была веревка, руки – связаны, а на конечностях – многочисленные переломы костей. Его имя и фамилия – неизвестны. Удалось установить только то, что погибшему было более 60 лет, а похоронили его в марте.

Следы насильственной смерти обнаружили на многих других эксгумированных телах. Кроме того, в прокуратуре отметили, что могут быть и случаи, когда снаружи кажется, что человек умер естественной смертью, но после лабораторных экспертиз оказывается, что его жестоко замучили и убили.

Рядом с индивидуальными – братская могила военных

У индивидуальных могил обнаружили братскую могилу, над которой стоял один крест с надписью "ВСУ". В ней похоронили 17 украинских военных. Сохранилась их форма и шевроны, по ним погибших воинов пытаются идентифицировать. Обстоятельства их гибели также неизвестны.

В Изюме начали эксгумацию тел с места массового захоронения / Фото "Радио Свобода"

Муж сам похоронил свою жену

Наша корреспондентка познакомилась с Григорием Приходько, жена которого погибла 7 марта в результате российских обстрелов. Сначала он похоронил ее возле своего дома, а затем перезахоронил на кладбище. Не в месте найденного массового захоронения, а недалеко от могил родственников, но под таким же деревянным крестом.

Муж рассказал, что потерял жену в 6 утра – после ночи, проведенной в погребе. Оккупанты обстреливали город всю ночь, а к утру Григорий с женой вылезли из укрытия.

"Когда мы вышли, чтобы попить чаю, то ужаснулись. Город весь в огне, город весь горит. Походили, посмотрели – соседний дом разрушен, рядом дом горит, посад горит, через два дома тоже горит. Было ужасно все это увидеть", – вспомнил мужчина.

И вдруг снова налет. Начали бежать в погреб, чтобы скрыться. Не добежали ровно 5 метров,

– поделился Григорий.

Хоронили и записывали в "тетрадь смерти"

Эксперты эксгумируют тела, возьмут биологический материал, а затем будут искать родственников и знакомых погибших, чтобы они забрали тела своих близких и похоронили их должным образом. На самом деле найти таких людей очень тяжело, ведь многие уехали, кто-то пропал без вести, а кто-то – так же погиб.

Несколько облегчить эту задачу может своеобразный журнал, который уже неофициально назвали "тетрадью смерти". В нее люди, которые хоронили других, записывали номер могилы и известную им информацию о погибшем – фамилии, имена, даты рождения и т.д. Об этом рассказал начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

В этой тетради "зарегистрировано" 445 мест захоронения. Впрочем, данные, занесенные в него, также необходимо проверить, ведь какие-то записи могли делать под давлением оккупантов.

Обратите внимание! Анна Черненко побывала на месте, где проводят эксгумацию тел погибших. Просмотреть видео можно на ютубе 24 канала по ссылке. Осторожно увиденные кадры могут шокировать.

В ООН отреагировали на массовые захоронения украинцев в Изюме

Пресс-секретарь ООН Элизабет Кроссел отреагировала на новость об обнаружении места массового захоронения в Изюме. Она назвала ее "шокирующей" и добавила, что необходимо как можно скорее установить обстоятельства смерти людей. В Организации планируют отправить на место событий экспертную группу для мониторингового визита в Изюм.