Сотні хрестів посеред соснового лісу

Через кілька днів після звільнення Ізюма, було знайдено місце масового поховання людей. Посеред лісу виявили 445 індивідуальних могил та ще одну – братську. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Вона розповіла, що про страшне місце у лісі повідомили місцеві. Біля офіційного кладовища неподалік від Ізюма вони побачили дуже багато хрестів. Правоохоронці одразу вирушили туди.

На більшості з хрестів написані лише цифри. Утім, на деяких з них є й інша інформація – десь імена, десь прізвища, десь дати народження та смерті.

Серед похованих є цілі родини. Пройшовши територією, журналістка знайшла могили двох загиблих сестричок. Їм було всього 6 та 9 років.

Картина страшна. Описати її неможливо. Можна лише побачити на власні очі, завдяки відео, і спробувати відчути жах хоча б тих, хто працює зараз на місці,

– поділилася Анна Черненко.

Почалася ексгумація

Сьогодні, 16 вересня, почалася ексгумація тіл. Для цього з багатьох областей приїхали експерти, тому що сил лише Харківської області просто не вистачило б. Усі необхідні процедури необхідно провести дуже швидко, аби все пройшло законно. Тож кілька сотень ексгуматорів, криміналістів, слідчих прокуратури та поліції почали роботу і мають виконати її за кілька днів.

З першої ж могили дістали тіло чоловіка, похованого без труни. Його задушили. На шиї у нього була мотузка, руки – зв'язані, а на кінцівках – численні переломи кісток. Його ім'я та прізвище – невідомі. Вдалося встановити лише те, що загиблому було понад 60 років, а поховали його в березні.

Сліди насильницької смерті виявили на багатьох інших ексгумованих тілах. Крім того, у прокуратурі зауважили, що можуть бути й випадки, коли зовні здається, що людина померла природною смертю, але після лабораторних експертиз виявляється, що її жорстоко закатували та вбили.

Поруч з індивідуальними – братська могила військових

Біля індивідуальних могил виявили братську могилу, над якою стояв один хрест із написом "ЗСУ". У ній поховали 17 українських військових. Збереглася їхня форма та шеврони, за ними загиблих воїнів намагаються ідентифікувати. Обставини їхньої загибелі також наразі невідомі.

В Ізюмі почали ексгумацію тіл з місця масового поховання / Фото "Радіо Свобода"

Чоловік сам поховав свою дружину

Наша кореспондентка познайомилася із Григорієм Приходьком, дружина якого загинула 7 березня унаслідок російського обстрілу. Спочатку він поховав її біля свого будинку, а потім – перепоховав на кладовищі. Не у місці знайденого масового поховання, а неподалік від могил родичів, але під таким самим дерев'яним хрестом.

Чоловік розповів, що втратив дружину о 6 ранку – після ночі, проведеної у погребі. Окупанти обстрілювали місто всю ніч, а на ранок Григорій з дружиною вилізли з укриття.

"Коли ми вийшли, щоб попити чаю, то жахнулися. Місто все у вогні, місто все горить. Походили, подивилися – сусідній будинок зруйнований, поруч будинок горить, посад горить, через два будинки теж горить. Було жахливо все це побачити", – пригадав чоловік.

І раптом знову нальот. Почали втікати в погріб, щоб сховатися. Не добігли рівно 5 метрів,

– поділився Григорій.

Ховали і записували у "зошит смерті"

Експерти ексгумують тіла, візьмуть біологічний матеріал, а вже після того шукати родичів та знайомих загиблих, аби вони забрали тіла своїх близьких та поховали їх належним чином. Насправді знайти таких людей дуже важко, адже багато виїхали, хтось зник безвісти, а хтось – так само загинув.

Дещо полегшити це завдання може своєрідний журнал, який вже неофіційно назвали "зошитом смерті". До нього люди, які ховали інших, записували номер могили та відому їм інформацію про загиблого – прізвища, імена, дати народження тощо. Про це розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

У цьому зошиті "зареєстровано" 445 місць поховання. Утім, дані, занесені до нього також необхідно перевірити, адже якісь записи могли робити під тиском окупантів.

Зверніть увагу! Анна Черненко побувала на місці, де зараз проводять ексгумацію тіл загиблих. Переглянути відео можна на ютубі 24 каналу за посиланням. Обережно, побачені кадри можуть шокувати.

В ООН відреагували на масові поховання українців в Ізюмі

Прессекретарка ООН Елізабет Кроссел відреагувала на новину про виявлення місця масового поховання в Ізюмі. Вона назвала її "шокуючою" і додала, що необхідно якомога швидше встановити обставини смерті людей. В Організації планують відправити на місце подій експертну групу для моніторингового візиту до Ізюма.