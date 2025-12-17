Отсрочку от мобилизации могут отменить досрочно: кому это грозит

По закону, отсрочка является гарантией защиты от мобилизации, однако ее могут отменить досрочно. Это происходит, если основание для предоставления отсрочки утратило силу или изменились обстоятельства, подтверждаемые государственными реестрами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марии Ганиной для "РБК-Украина".

В каких случаях можно потерять отсрочку?

Соответствующие комиссии ТЦК имеют полномочия на отмену действующей отсрочки, если исчезло или изменилось основание, на котором она была предоставлена.

Осенью 2025 года в Украине также ввели механизм, по которому большинство оформленных ранее отсрочек будут продлеваться автоматически. Если основание остается в силе, то система, вероятно, не потребует дополнительных действий.

В то же время в случае завершения или аннулирования такого основания ТЦК может отказать в продлении отсрочки после проверки данных.

По словам юристов, обычно отсрочку предоставляют на весь период военного положения, но в некоторых случаях ее ограничивают сроком действия конкретного основания.

Были случаи, когда в ТЦК видели, что инвалидность матери мужа будет действовать еще месяц, а не три месяца (на три месяца продлевают отсрочку "стандартно). И тогда давали отсрочку мужчине только на месяц,

– рассказала Мария Ганина.

Бронирование также могут отменить практически мгновенно, если предприятие, где работает человек, теряет статус критичности.

Аналогичные правила касаются и образовательных отсрочек: после выпуска университет может сразу сообщить ТЦК и СП, что студент больше не имеет основания для отсрочки по обучению.

Отсрочки и бронирование: что изменилось?