Відстрочку від мобілізації можуть скасувати достроково: кому це загрожує

За законом, відстрочка є гарантією захисту від мобілізації, однак її можуть скасувати достроково. Це стається, якщо підстава для надання відстрочки втратила чинність або змінилися обставини, що підтверджуються державними реєстрами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвокатки Марії Ганіної для "РБК-Україна".

У яких випадках можна втратити відстрочку?

Відповідні комісії ТЦК мають повноваження на скасування діючої відстрочки, якщо зникла або змінилася підстава, на якій вона була надана.

Восени 2025 року в Україні також запровадили механізм, за яким більшість оформлених раніше відстрочок будуть продовжуватися автоматично. Якщо підстава залишається чинною, то система, ймовірно, не вимагатиме додаткових дій.

Водночас у разі завершення або анулювання такої підстави ТЦК може відмовити в продовженні відстрочки після перевірки даних.

За словами юристів, зазвичай відстрочку надають на весь період воєнного стану, але в деяких випадках її обмежують строком дії конкретної підстави.

Були випадки, коли в ТЦК бачили, що інвалідність матері чоловіка діятиме ще місяць, а не три місяці (на три місяці продовжують відстрочку "стандартно). І тоді давали відстрочку чоловіку лише на місяць,

– розповіла Марія Ганіна.

Бронювання також можуть скасувати практично миттєво, якщо підприємство, де працює чоловік, втрачає статус критичності.

Аналогічні правила стосуються й освітніх відстрочок: після випуску університет може одразу повідомити ТЦК та СП, що студент більше не має підстави для відстрочки за навчанням.

Відстрочки та бронювання: що змінилося?