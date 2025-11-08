Ночью 8 ноября российская армия осуществила комбинированную атаку на Украину. Под ударом оказалась и столица.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.

Что известно об атаке на Киев?

В 1:07 в Воздушных силах написали об угрозе применения ракеты "Кинжал" на Киев. Перед этим на территории России взлетел МиГ-31К, воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Мониторинговые каналы писали, что над столицей пролетали "Кинжалы". Также не исключено, что россияне могли атаковать украинскую столицу баллистикой. Тип оружия еще не установлен.

Взрывы в Киеве прогремели примерно в то же время. Громко также было в области. Жители говорят, что могли слышать и так называемый конус Маха – "звуковой шлейф" за ракетой, которая летит быстрее звука.

Киевская власть пока не сообщала об атаке на город. Призываем не фотографировать пролеты ракет и работу ПВО. Ожидайте официальную информацию.

