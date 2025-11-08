Вночі 8 листопада російська армія здійснила комбіновану атаку на Україну. Під ударом опинилася й столиця.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також Тривога по всій Україні через МіГ, Росія атакує "Шахедами": де існує небезпека

Що відомо про атаку на Київ?

О 1:07 у Повітряних силах написали про загрозу застосування ракети "Кинджал" на Київ. Перед цим на території Росії злетів МіГ-31К, повітряну тривогу оголосили по всій Україні.

Моніторингові канали писали, що над столицею пролітали "Кинджали". Також не виключено, що росіяни могли атакувати українську столицю балістикою. Тип зброї ще не встановлений.

Вибухи у Києві пролунали приблизно в той же час. Гучно також було в області. Жителі говорять, що могли чути й так званий конус Маха – "звуковий шлейф" за ракетою, яка летить швидше за звук.

Київська влада наразі не повідомляла про атаку на місто. Закликаємо не фотографувати прольоти ракет та роботу ППО. Очікуйте офіційну інформацію.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.