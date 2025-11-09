9 ноября, 12:17
В Киеве и ряде областей воздушная тревога: угроза баллистики
В Киеве и ряде областей днем 9 ноября раздается воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Что известно о воздушной тревоге 9 ноября?
Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока,
– написали в Воздушных силах в 12:16.
Впоследствии мониторинговые каналы писали о пусках из района Воронежа на Днепр. Однако, на самом деле никаких целей не фиксировали.
Объясняют, что это была работа российской ПВО. В частности, росСМИ жаловались на ракетную атаку и взрывы в Воронеже.
Актуальные тревоги: смотрите на карте