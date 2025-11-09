У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза балістики

У Києві та багатьох інших областях вдень 9 листопада оголошували повітряну тривогу. Була загроза балістики для півночі, сходу та центру.

Що відомо про повітряну тривогу 9 листопада?

Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу,

– написали у Повітряних силах о 12:16.

Згодом моніторингові канали писали про пуски з району Воронежа на Дніпро. Однак, насправді жодних цілей не фіксували.

Пояснюють, що це була робота російської ППО. Зокрема, росЗМІ скаржилися на ракетну атаку та вибухи у Воронежі.

Тим часом по Україні о 12:39 пролунав відбій загрози застосування балістичного озброєння.

