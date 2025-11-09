У Києві та низці областей лунала повітряна тривога: була загроза балістики
- У Києві та низці областей 9 листопада оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.
- Хибні пуски з Воронежа були через роботу російської ППО, жодних цілей не фіксували.
У Києві та багатьох інших областях вдень 9 листопада оголошували повітряну тривогу. Була загроза балістики для півночі, сходу та центру.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про повітряну тривогу 9 листопада?
Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу,
– написали у Повітряних силах о 12:16.
Згодом моніторингові канали писали про пуски з району Воронежа на Дніпро. Однак, насправді жодних цілей не фіксували.
Пояснюють, що це була робота російської ППО. Зокрема, росЗМІ скаржилися на ракетну атаку та вибухи у Воронежі.
Тим часом по Україні о 12:39 пролунав відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Останні атаки на Україну
Росія запустила по Україні 69 ударних безпілотників. ППО відпрацювала по 34 ворожих БпЛА на півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях.
Зокрема, 9 листопада Росія атакувала Одещину. Пошкоджено житлові будинки, гараж, газову трубу.
А на Чернігівщині за останню добу зафіксували 44 обстріли та 73 вибухи. Під прицілом була й енергетика – росіяни обстріляли об'єкт в Корюківці.