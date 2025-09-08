В понедельник, 8 сентября, Киев накрыла непогода. Так, в столице зафиксировали удар молнии в телебашню во время грозы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Грозы, дожди и шквалы ветра: какие регионы Украины накроет непогода

Что известно о попадании молнии в телебашню?

В понедельник, 8 сентября, Киев накрыла непогода. В частности, в столице был сильный ливень. Из-за этого дороги в Киеве местами превратились в реки.

Так, во время непогоды молния попала в киевскую телебашню. Местные паблики распространили кадры, на которых зафиксирован сам момент удара молнии.

Молния попала в киевскую телебашню: смотрите видео

Киевская телебашня является самой высокой решетчатой свободностоящей конструкцией в мире и самым высоким сооружением Украины. Ее высота достигает 380 метров.

Смотрите также Ударят ли заморозки: прогноз ночных и дневных температур на неделе

Другие похожие случаи: основное