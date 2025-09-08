В Киеве во время грозы молния попала в телебашню: в сети показали видео
- Киев 8 сентября накрыла непогода.
- Там во время грозы молния попала в телебашню.
В понедельник, 8 сентября, Киев накрыла непогода. Так, в столице зафиксировали удар молнии в телебашню во время грозы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Смотрите также Грозы, дожди и шквалы ветра: какие регионы Украины накроет непогода
Что известно о попадании молнии в телебашню?
В понедельник, 8 сентября, Киев накрыла непогода. В частности, в столице был сильный ливень. Из-за этого дороги в Киеве местами превратились в реки.
Так, во время непогоды молния попала в киевскую телебашню. Местные паблики распространили кадры, на которых зафиксирован сам момент удара молнии.
Молния попала в киевскую телебашню: смотрите видео
Киевская телебашня
является самой высокой решетчатой свободностоящей конструкцией в мире и самым высоким сооружением Украины. Ее высота достигает 380 метров.
Смотрите также Ударят ли заморозки: прогноз ночных и дневных температур на неделе
Другие похожие случаи: основное
- На Волыни в июле в июле молния попала в жилой дом, в котором находилась мать с тремя малолетними детьми. Там сразу возник пожар.
- Также в конце мая в Киеве во время грозы молния ударила во время грозы прямо в окно многоэтажного дома. Это произошло в Оболонском районе.
- Летом в Хмельницкой области по Дому молитвы также ударила молния. Тогда начался сильный пожар и обвалилась крыша.