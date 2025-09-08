У Києві під час грози блискавка влучила у телевежу: в мережі показали відео
- Київ 8 вересня накрила негода.
- Там під час грози блискавка влучила в телевежу.
У понеділок, 8 вересня, Київ накрила негода. Так, в столиці зафіксували удар блискавки в телевежу під час грози.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про влучання блискавки у телевежу?
В понеділок, 8 вересня, Київ накрила негода. Зокрема, в столиці була сильна злива. Через це дороги у Києві місцями перетворилися на річки.
Так, під час негоди блискавка влучила у київську телевежу. Місцеві пабліки поширили кадри, на яких зафіксований сам момент удару блискавки.
Блискавка влучила у київську телевежу: дивіться відео
Київська телевежа
є найвищою решітчастою вільностоячою конструкцією у світі та найвищою спорудою України. Її висота сягає 380 метрів.
Інші схожі випадки: основне
- На Волині в липні блискавка влучила у житловий будинок, в якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми. Там відразу виникла пожежа.
- Також наприкінці травня в Києві під час грози блискавка вдарила прямо у вікно багатоповерхового будинку. Це сталося в Оболонському районі.
- Влітку на Хмельниччині по Будинку молитви також вдарила блискавка. Тоді почалася сильна пожежа та обвалився дах.