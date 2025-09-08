Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр, а також відповідні обласні регіональні центри з гідрометеорології.

Що пишуть про негоду в Україні?

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в низці регіонів нашої країни. Зокрема, про погоду відомо таке:

На Київщині та в столиці очікується гроза 8 вересня зі збереженням до кінця доби. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– зауважили в Укргідрометцентрі.

По території Львівської області у другій половині дня 8 вересня по півдню території можуть бути грози, подекуди шквали до 20 метрів за секунду та град. Наступного дня, 9 вересня, також очікуються грози, шквали вітру та град. У регіоні оголошено підвищений рівень небезпечності.

У Дніпропетровській області та у місті Дніпро 9 вересня очікується мінлива хмарність, по місту та місцями по області короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний до 12 метрів за секунду.

У Харківській області 9 вересня може бути хмарна погода з невеликим короткочасним дощем та місцями грозами. 10 вересня також хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий короткочасний дощ.

В Івано-Франківській області 9 вересня може бути хмарно з проясненнями, помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Синоптики підкреслили, що видимість на автошляхах складатиме 4 – 6 кілометрів, а в тумані 600 – 900 метрів.

У Житомирській області 9 вересня очікується мінлива хмарність, Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. В обласному центрі без опадів.

У Миколаївській області у вівторок, 9 вересня, може бути мінлива хмарність, вночі безістотних опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

На Рівненщині оголошено підвищений рівень небезпечності. У регіоні протягом доби 9 вересня очікуються грози, вдень місцями шквали до 20 метрів за секунду.

У Тернопільській області 9 вересня може бути хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, грози, подекуди град. У місті Тернопіль очікується гроза та град у другій половині дня. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

У Чернівецькій області у вівторок, 9 вересня, очікується вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вночі та вранці слабкий туман. В обласному центрі також може бути невеликий короткочасний дощ.

