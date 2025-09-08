Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр, а также соответствующие областные региональные центры по гидрометеорологии.

Что пишут о непогоде в Украине?

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях в ряде регионов нашей страны. В частности, о погоде известно следующее:

В Киевской области и в столице ожидается гроза 8 сентября с сохранением до конца суток. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– отметили в Укргидрометцентре.

По территории Львовской области во второй половине дня 8 сентября по югу территории могут быть грозы, местами шквалы до 20 метров в секунду и град. На следующий день, 9 сентября, также ожидаются грозы, шквалы ветра и град. В регионе объявлен повышенный уровень опасности.

