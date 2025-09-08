Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про влучання блискавки у телевежу?

В понеділок, 8 вересня, Київ накрила негода. Зокрема, в столиці була сильна злива. Через це дороги у Києві місцями перетворилися на річки.

Так, під час негоди блискавка влучила у київську телевежу. Місцеві пабліки поширили кадри, на яких зафіксований сам момент удару блискавки.

Блискавка влучила у київську телевежу: дивіться відео

Київська телевежа є найвищою решітчастою вільностоячою конструкцією у світі та найвищою спорудою України. Її висота сягає 380 метрів.

Інші схожі випадки: основне