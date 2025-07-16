Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Що відомо про влучання блискавки в будинок на Волині?

Унаслідок влучання блискавки в будинок спалахнула пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

До прибуття рятувальників жінка встигла вивести дітей у безпечне місце й зателефонувала на 101.

Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Знищення будинку не допущено.

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Блискавка влучила в будинок на Волині / Фото ДСНС

Зауважимо, Волинський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що 17 липня на Волині вночі без істотних опадів. Удень буде невеликий короткочасний дощ, також місцями гроза.

До слова, у вересні 2024 року під Києвом згорів ущент будинок, у який влучила блискавка. У мережі оприлюднили жахливі кадри.