Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Надзвичайники попереджають про різке погіршення погоди в низці областей України.

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Сильна гроза з градом і вітром насувається на Україну

У найближчі три години з утриманням до кінця доби очікуються грози, місцями град та шквали вітру швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Під загрозою негоди опинилися Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Київська, Черкаська та Одеська області. Через погіршення погодних умов оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

У ДСНС наголошують, що така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних служб, а також створити небезпеку для руху транспорту.

Рятувальники закликають громадян бути обережними на вулиці, стежити за прогнозами та уникати перебування під деревами та лініями електропередач під час грози.