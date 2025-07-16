Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Чрезвычайники предупреждают о резком ухудшении погоды в ряде областей Украины.

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Сильная гроза с градом и ветром надвигается на Украину

В ближайшие три часа с удержанием до конца суток ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Под угрозой непогоды оказались Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская и Одесская области. Из-за ухудшения погодных условий объявлен І уровень опасности – желтый.

В ГСЧС отмечают, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также создать опасность для движения транспорта.

Спасатели призывают граждан быть осторожными на улице, следить за прогнозами и избегать пребывания под деревьями и линиями электропередач во время грозы.