Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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От удара молнии загорелся Дом молитвы
Известно, что возник пожар, площадью 250 квадратных метров.
Обрушилась крыша здания, что значительно усложнило работу спасателей – под завалами конструкций возникли очаги возгорания,
– говорится в сообщении.
Несмотря на сложности, пожарные оперативно справились с огнем. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
От удара молнии загорелся Дом молитвы в Хмельницкой области / Фото ГСЧС
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Отметим, что непогода бушует в ряде регионов Украины, где падают сильные дожди и фиксируют грозы. Так, во Львове во время непогоды во время непогоды молния попала в телебашню.
К слову, западными областями в понедельник, 7 июля, пронесся сильный ураган. Непогода наделала беды на Львовщине, Ровенщине, Прикарпатье, Тернопольщине, Волыни.