Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также Разница более чем в 20 градусов: в Украине прогнозируют сильные перепады температуры
Грозы во Львове
Днем 9 июля жители Львова наблюдают грозу. В то же время синоптики предупреждают о значительных дождях, грозу и шквалы ветра до 20 метров в секунду ночью.
Молния попала в телебашню во Львове: смотрите видео Суспільного
Местные жители поделились кадрами попадания молнии в телебашню во Львове.
Момент попадания молнии / Фото с телеграмм-канала Игоря Зинкевича
Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждали о дождях на Львовщине. Температура в городе 9 июля ожидалась +21 – +23 градуса.
Непогода в области и в городе также может быть на следующий день, 10 июля. Синоптики предупредили о сильных дождях, грозы и местами шквалы ветра до 20 метров в секунду во Львовской области – там объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.
Во Львове может быть сильный дождь, порывы ветра и град днем.