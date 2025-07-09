Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Грозы во Львове

Днем 9 июля жители Львова наблюдают грозу. В то же время синоптики предупреждают о значительных дождях, грозу и шквалы ветра до 20 метров в секунду ночью.

Молния попала в телебашню во Львове: смотрите видео Суспільного

Местные жители поделились кадрами попадания молнии в телебашню во Львове.

Момент попадания молнии / Фото с телеграмм-канала Игоря Зинкевича

Напомним, что в Укргидрометцентре предупреждали о дождях на Львовщине. Температура в городе 9 июля ожидалась +21 – +23 градуса.

Непогода в области и в городе также может быть на следующий день, 10 июля. Синоптики предупредили о сильных дождях, грозы и местами шквалы ветра до 20 метров в секунду во Львовской области – там объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

Во Львове может быть сильный дождь, порывы ветра и град днем.