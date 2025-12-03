В Киеве прогремели взрывы: по вражеским дронам работает ПВО
- В Киеве 3 декабря после воздушной тревоги раздались взрывы из-за вражеских беспилотников.
- Начальник КГВА сообщил о работе ПВО по дронам, и призвал оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
В Киеве после воздушной тревоги вечером 3 декабря прогремели взрывы. До этого в столице объявляли тревогу из-за вражеских беспилотников.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА.
Что известно о взрывах и тревоге в Киеве 3 декабря?
Тревогу в Киеве объявили 3 декабря в 23:09. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников на столицу.
БПЛА в Киевской области в направлении города Киев с юга,
– написали военные.
Взрывы в столице прогремели около 23:13. Почти сразу начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о работе противовоздушной обороны.
"В Киеве работает ПВО по вражеским дронам. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", – написал чиновник.
По состоянию на 23:25 тревога в столице еще продолжается.
Где ранее в Украине слышали взрывы?
В Харькове 3 декабря вечером прогремел взрыв после сообщения об угрозе баллистического удара. По предварительной информации, ракетный удар ракетой "Искандер-М" был нанесен по Слободскому району города.
За несколько часов до этого взрыв прогремел в Сумах. Над городом был зафиксирован российский беспилотник, предположительно, "Ланцет".
Днем ранее, 2 декабря, россияне совершили атаку на Запорожье, во время которой прозвучали взрывы. Воздушные силы предупреждали о КАБ, летевшем на город.