Укр Рус
24 Канал Головні новини У Києві прогриміли вибухи: по ворожих дронах працює ППО
3 грудня, 23:16
2

У Києві прогриміли вибухи: по ворожих дронах працює ППО

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Києві 3 грудня після повітряної тривоги пролунали вибухи через ворожі безпілотники.
  • Начальник КМВА повідомив про роботу ППО по дронах, і закликав залишатися в укриттях до завершення тривоги.

У Києві після повітряної тривоги ввечері 3 грудня пролунали вибухи. До цього у столиці оголошували тривогу через ворожі безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

Дивіться також "Шахеди" вже долітають до Києва, багато областей – "червоні": де зараз тривога в Україні 

Що відомо про вибухи та тривогу у Києві 3 грудня?

Тривогу у Києві оголосили 3 грудня о 23:09. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників на столицю.

БпЛА на Київщині в напрямку міста Київ з півдня, 
– написали військові.

Вибухи у столиці пролунали близько 23:13. Майже відразу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

"В Києві працює ППО по ворожих дронах. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", – написав посадовець.

Станом на 23:25 тривога у столиці ще триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

 Де раніше в Україні чули вибухи?

  • У Харкові 3 грудня ввечері пролунав вибух після повідомлення про загрозу балістичного удару. За попередньою інформацією, ракетний удар ракетою "Іскандер-М" було завдано по Слобідському району міста.

  • За кілька годин до цього вибух прогримів у Сумах. Над містом було зафіксовано російський безпілотник, імовірно, "Ланцет".

  • Днем раніше, 2 грудня, росіяни здійснили атаку на Запоріжжя, під час якої пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про КАБ, що летів на місто.