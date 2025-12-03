У Києві прогриміли вибухи: по ворожих дронах працює ППО
- У Києві 3 грудня після повітряної тривоги пролунали вибухи через ворожі безпілотники.
- Начальник КМВА повідомив про роботу ППО по дронах, і закликав залишатися в укриттях до завершення тривоги.
У Києві після повітряної тривоги ввечері 3 грудня пролунали вибухи. До цього у столиці оголошували тривогу через ворожі безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.
Що відомо про вибухи та тривогу у Києві 3 грудня?
Тривогу у Києві оголосили 3 грудня о 23:09. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників на столицю.
БпЛА на Київщині в напрямку міста Київ з півдня,
– написали військові.
Вибухи у столиці пролунали близько 23:13. Майже відразу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про роботу протиповітряної оборони.
"В Києві працює ППО по ворожих дронах. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", – написав посадовець.
Станом на 23:25 тривога у столиці ще триває.
Де раніше в Україні чули вибухи?
У Харкові 3 грудня ввечері пролунав вибух після повідомлення про загрозу балістичного удару. За попередньою інформацією, ракетний удар ракетою "Іскандер-М" було завдано по Слобідському району міста.
За кілька годин до цього вибух прогримів у Сумах. Над містом було зафіксовано російський безпілотник, імовірно, "Ланцет".
Днем раніше, 2 грудня, росіяни здійснили атаку на Запоріжжя, під час якої пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про КАБ, що летів на місто.