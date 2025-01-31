В школе Киева ссора между школьником и учителем переросла в потасовку: видео

Ряд телеграмм-каналов распространили видео конфликта между школьником и учителем в одной из школ Киева. Полиция начала расследование инцидента.

На кадрах, опубликованных в сети, слышно, что учитель ругается на ученика и толкает его. Школьник "платит той же монетой" – и толкает преподавателя в ответ, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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В школе возник конфликт между школьником и учителем

Отмечается, что, якобы, ученик громко слушал музыку и не реагировал на замечания педагога. Как следствие – возник спор с толкотней.

В полиции заявили, что проверяют информацию о конфликте между учеником и учителем в помещении столичной школе. В учебное заведение прибыли правоохранители. Они провели беседы с администрацией школы и детьми.

Ссора между учеником и учителем: смотрите видео

Напомним, недавно в Киеве на Троещине произошла драка между несовершеннолетними девушками.

К слову, полиция Киева установила личности подростков, причастных к избиению школьницы в Оболонском районе Киева. Ранее в социальных сетях появилось видео, где две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.