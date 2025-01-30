Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала заместитель начальника отдела коммуникаций киевской полиции Анна Страшок.

К теме В одной из школ Киева дети играли в "ТЦК" и чуть не покалечились: полиция отреагировала на вброс

Что известно об инциденте с письмом с угрозами в 246 лицее

Анна Страшок рассказала, что инцидент произошел в Днепровском районе Киева, где, собственно, и расположен 246 лицей. По словам полицейской, в учебное заведение действительно поступало подобное сообщение.

Правоохранители провели проверку, никаких подозрительных предметов не обнаружили. Люди во время проверки были эвакуированы, ждали на улице,

– отметила она.

В то же время заместитель начальника отдела коммуникаций киевской полиции подчеркнула, что информация об угрозах не подтвердилась.