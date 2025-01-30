Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла заступниця начальника відділу комунікацій київської поліції Анна Страшок.

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Що відомо про інцидент з листом з погрозами у 246 ліцеї

Анна Страшок розповіла, що інцидент стався у Дніпровському районі Києва, де, власне, і розташований 246 ліцей. За словами поліцейської, до закладу освіти дійсно надходило подібне повідомлення.

Правоохоронці провели перевірку, ніяких підозрілих предметів не виявили. Люди під час перевірки були евакуйовані, чекали на вулиці,

– зазначила вона.

Водночас заступниця начальника відділу комунікацій київської поліції підкреслила, що інформація щодо погроз не підтвердилася.