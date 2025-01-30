Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі та заяву поліції в коментарі ТСН.

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Діти гралися у "ТЦК"

У січні в мережі поширювали скриншот, на якому стверджувалося, що нібито школярі гралися у "ТЦК" й ледь не покалічилися. У повідомленні закликали батьків поговорити з дітьми щодо небезпечних ігор, адже під час перерви в одній зі шкіл стався моторошний випадок.

Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!

– мовиться у повідомленні з мережі.



Повідомлення, яке поширювали у мережі / Скриншот з телеграм-каналів

Що кажуть в поліції про інцидент

У ювенальній поліції Києва в коментарі ТСН заявили, що теж бачили у мережі повідомлення про гру в "ТЦК" в одній зі столичних шкіл. Однак підтвердження, що дійсно був такий інцидент, наразі немає.

За інформацією відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУ НП у місті Києві повідомлення про небезпечні ігри дітей у "ТЦК" в одній зі шкіл столиці до підрозділів поліції Києва не надходили. Щодо повідомлення, яке ширилося у мережі, то його походження наразі не встановлено,

– повідомили у поліції Києва.

Водночас правоохоронці наголосили, що підрозділи ювенальної поліції регулярно проводять профілактичні заходи у закладах освіти Києва. Усі заходи відбуваються для того, щоб запобігти правопорушенням у дитячому, зокрема освітньому середовищі, виявленню причин та умов, що сприяють їх учинення, надання допомоги дітям уразливих категорій, а також налагодження партнерських відносин з дітьми.

Крім того, ювенальні поліцейські постійно моніторять соціальні мережі щодо виявлення інцидентів за участю неповнолітніх.