Злочин класифікували як катування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Миколаївській області.

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Що відомо черговий напад на 12-річну дівчинку

Як встановили правоохоронці, інцидент стався у травні минулого року через неприязні стосунки між підлітками. Три дівчини віком 14, 15 та 16 років, знайомі між собою, завдали 12-річній постраждалій кілька ударів по голові та тілу. Напад відбувався на вулиці в присутності інших підлітків. На момент події ані свідки, ані батьки постраждалої до поліції не зверталися.

Наразі поліцейські ідентифікували всіх учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України "Катування". Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Білій Церкві на Київщині група підлітків схожим чином повела себе з 12-річною дівчиною. Поліція встановила що нападників було 10. Проти жертви застосовували грубу фізичну силу, зокрема перцевий балончик. Той інцидент так само кваліфікували як катування.