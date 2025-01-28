Преступление классифицировали как пытки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Николаевской области.

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Что известно об очередном нападении на 12-летнюю девочку

Как установили правоохранители, инцидент произошел в мае прошлого года из-за неприязненных отношений между подростками. Три девушки в возрасте 14, 15 и 16 лет, знакомые между собой, нанесли 12-летней пострадавшей несколько ударов по голове и телу. Нападение происходило на улице в присутствии других подростков. На момент происшествия ни свидетели, ни родители пострадавшей в полицию не обращались.

Сейчас полицейские идентифицировали всех участников конфликта и начали досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины "Пытки". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви киевской области группа подростков похожим образом повела себя с 12-летней девушкой. Полиция установила что нападавших было 10. Против жертвы применяли грубую физическую силу, в частности перцовый баллончик. Тот инцидент так же квалифицировали как пытки.